Космонавт Кононенко рассказал, как чихает в скафандре Космонавт Кононенко рассказал, что в скафандре для чихания есть вальсальва 27 сентября, 11:48 Селфи Олега Кононенко в космосе. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Скафандры космонавтов оборудованы изнутри специальным устройством — вальсальвой, с помощью него можно без рук спокойно почесать нос или выровнять давление в ушах. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко, отвечая на вопрос журналистов о чихании в скафандре.

«Что ещё делать — втягивать обратно», — шутливо предложил Кононенко второй способ на случай, если космонавту захочется чихнуть в неподходящий момент за бортом МКС.

Напомним, космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24». За это время они совершили два выхода в открытый космос. А на днях астронавты вернулись на Землю.

Авторы Татьяна Миссуми