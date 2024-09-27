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Космонавт Кононенко рассказал, как чихает в скафандре

Космонавт Кононенко рассказал, что в скафандре для чихания есть вальсальва

27 сентября, 11:48
Селфи Олега Кононенко в космосе. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Селфи Олега Кононенко в космосе. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Скафандры космонавтов оборудованы изнутри специальным устройством — вальсальвой, с помощью него можно без рук спокойно почесать нос или выровнять давление в ушах. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко, отвечая на вопрос журналистов о чихании в скафандре.

«Что ещё делать — втягивать обратно», — шутливо предложил Кононенко второй способ на случай, если космонавту захочется чихнуть в неподходящий момент за бортом МКС.

Первый в истории: Кононенко провёл в космосе тысячу суток и побил мировой рекорд
Первый в истории: Кононенко провёл в космосе тысячу суток и побил мировой рекорд

Напомним, космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24». За это время они совершили два выхода в открытый космос. А на днях астронавты вернулись на Землю.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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