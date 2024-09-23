Корабль «Союз МС-25» с Кононенко, Чубом и Дайсон отстыковался от МКС

«Корабль Союз МС-25» произвёл отстыковку от узлового модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). На борту аппарата находятся космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA (НАСА) Трейси Дайсон.

Отстыковка началась в 11:36 по московскому времени. В 14:05 двигатели «Союза» включатся на торможение для сведения с орбиты. На 14:33 запланировано разделение на отсеки, в 14:36 спускаемый аппарат войдёт в плотные слои атмосферы. На 14:45 намечен ввод основного парашюта.