«Ваше оружие убивает мирных людей»: Более тысячи россиян вышли с плакатами к посольствам США и Британии
В Москве активисты пришли к посольствам Англии и США напомнить о выборе Донбасса
Акция у посольства США. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
Более 1000 активистов МГЕР (Молодая Гвардия Единой России) и «Волонтёрской Роты» встали у посольств США и Великобритании, призывая западные страны вспомнить о том, что воссоединение с Россией было собственным выбором жителей Донбасса и Новороссии на референдумах 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕР в своём телеграм-канале.
Плакаты на акции у посольства Великобритании. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
Акция прошла в преддверии Дня воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Зампредседателя МГЕР Александр Лебедев напомнил, что с 2014 года множество жителей Донбасса стали жертвами киевского режима, который вдохновлял на войну с Россией и снабжал оружием Запад.
Толпа людей на акции «Единой России». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
«Более двух лет наши военнослужащие борются за освобождение исконно русских территорий от коричневой чумы. А два года назад жители Донбасса и Новороссии приняли решение воссоединиться с РФ. Теперь мы вместе. Все виновники преступлений против жителей Донбасса понесут заслуженное наказание. Победа будет за нами!» — заявил Лебедев.
Активисты держат в руках плакаты с надписями «Англия и США – разжигатели войны», «Ваше оружие убивает мирных людей», «США – спонсор террористов», «Англию к ответу». У некоторых с собой фотографии погибших детей Донбасса.
Ровно год назад, 27 сентября, В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование на референдумах о воссоединении этих регионов с Россией, а уже 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы об их принятии в состав страны. Он тогда подчеркнул, что присоединение связано с желанием самих граждан жить в РФ.