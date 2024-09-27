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27 сентября, 13:34

«‎Ваше оружие убивает мирных людей»: Более тысячи россиян вышли с плакатами к посольствам США и Британии

В Москве активисты пришли к посольствам Англии и США напомнить о выборе Донбасса

Акция у посольства США. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Акция у посольства США. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Более 1000 активистов МГЕР (Молодая Гвардия Единой России) и «Волонтёрской Роты» встали у посольств США и Великобритании, призывая западные страны вспомнить о том, что воссоединение с Россией было собственным выбором жителей Донбасса и Новороссии на референдумах 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕР в своём телеграм-канале.

Плакаты на акции у посольства Великобритании. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Плакаты на акции у посольства Великобритании. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Акция прошла в преддверии Дня воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Зампредседателя МГЕР Александр Лебедев напомнил, что с 2014 года множество жителей Донбасса стали жертвами киевского режима, который вдохновлял на войну с Россией и снабжал оружием Запад.

Толпа людей на акции «Единой России». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

Толпа людей на акции «Единой России». Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

«Более двух лет наши военнослужащие борются за освобождение исконно русских территорий от коричневой чумы. А два года назад жители Донбасса и Новороссии приняли решение воссоединиться с РФ. Теперь мы вместе. Все виновники преступлений против жителей Донбасса понесут заслуженное наказание. Победа будет за нами!» — заявил Лебедев.

Активисты держат в руках плакаты с надписями «‎Англия и США – разжигатели войны», «‎Ваше оружие убивает мирных людей», «‎США – спонсор террористов», «‎Англию к ответу». У некоторых с собой фотографии погибших детей Донбасса.

Ветеран рассказал, как Киев пытался сорвать референдумы в ЛДНР в 2014 году
Ветеран рассказал, как Киев пытался сорвать референдумы в ЛДНР в 2014 году

Ровно год назад, 27 сентября, В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование на референдумах о воссоединении этих регионов с Россией, а уже 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы об их принятии в состав страны. Он тогда подчеркнул, что присоединение связано с желанием самих граждан жить в РФ.

Владимир Озеров
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