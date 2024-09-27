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27 сентября, 15:45

Названа страна НАТО, которую Запад может бросить против России после краха Киева

Политик Шорников: Запад может заменить ВСУ на игроков из Румынии

В случае если ВСУ окончательно исчерпает все свои боевые возможности для ведения войны с Россией, Запад может вывести на поле боя другого игрока. Не исключено, что вперёд выдвинут Румынию. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики с 2013 по 2016 год Игорь Шорников в интервью «Царьграду».

«Молдавия была бы почти идеальным вариантом — она не является членом НАТО. Но это слишком маленькая страна, слишком слабая. А вот Румыния, которая является её покровителем, вполне могла бы подойти», — отметил эксперт.

Он считает, что Бухарест может взять на себя всю тяжесть продолжения войны с РФ, однако само противостояние будет вестись за пределами Румынии, возможно, в Молдавии. В свою очередь государства НАТО будут помогать ей вооружением и боеприпасами точно так же, как сейчас Украине.

Румынские истребители впервые залетели на Украину для отражения российского удара
Румынские истребители впервые залетели на Украину для отражения российского удара

Такой вариант развития событий вполне возможен, поскольку Кишинёв сейчас полностью полагается на Бухарест в вопросах безопасности, добавил политик. Власти Молдавии на данный момент не способны противостоять даже давлению из Киева, не говоря уже о нажиме со стороны ЕС, США и Лондона. В этой ситуации остаётся полагаться только на благоразумие румынских элит, заключил Шорников.

Стоит отметить, что российские войска сейчас активно продвигаются не только в Курской области, но и на территории ДНР. В частности, на Западе включили обратный отсчёт до освобождения РФ Угледара. Россия уже смогла окружить силы Украины в городе. Также ВС РФ взяли под контроль все дороги, по которым они могли бы покинуть населённый пункт. Любая попытка украинцев покинуть Угледар приведёт к огромным потерям.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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