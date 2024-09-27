Названа страна НАТО, которую Запад может бросить против России после краха Киева

В случае если ВСУ окончательно исчерпает все свои боевые возможности для ведения войны с Россией, Запад может вывести на поле боя другого игрока. Не исключено, что вперёд выдвинут Румынию. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики с 2013 по 2016 год Игорь Шорников в интервью «Царьграду».

«Молдавия была бы почти идеальным вариантом — она не является членом НАТО. Но это слишком маленькая страна, слишком слабая. А вот Румыния, которая является её покровителем, вполне могла бы подойти», — отметил эксперт.

Он считает, что Бухарест может взять на себя всю тяжесть продолжения войны с РФ, однако само противостояние будет вестись за пределами Румынии, возможно, в Молдавии. В свою очередь государства НАТО будут помогать ей вооружением и боеприпасами точно так же, как сейчас Украине.

Такой вариант развития событий вполне возможен, поскольку Кишинёв сейчас полностью полагается на Бухарест в вопросах безопасности, добавил политик. Власти Молдавии на данный момент не способны противостоять даже давлению из Киева, не говоря уже о нажиме со стороны ЕС, США и Лондона. В этой ситуации остаётся полагаться только на благоразумие румынских элит, заключил Шорников.