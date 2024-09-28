Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 01:44

Минздрав Украины утвердил список болезней для назначения медицинского каннабиса

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень заболеваний, при которых пациентам будет назначаться медицинский каннабис. В список вошли злокачественные опухоли, рассеянный склероз, фармрезистентная эпилепсия, паралитические синдромы, травмы спинного и головного мозга, болезнь Паркинсона, синдром Туретта, а также осложнения от химиотерапии.

Дозировку и режим приёма этого препарата врач будет подбирать индивидуально, учитывая различные факторы, включая возраст и состояние пациента. Если терапевтический эффект не достигается за 4-12 недель или проявляются серьёзные побочные эффекты, включая психические, приём каннабиса будет прекращён.

Пьяный чиновник Нацбанка на Lexus подрезал наёмника ВСУ в Киеве и угрожал ему расправой
Пьяный чиновник Нацбанка на Lexus подрезал наёмника ВСУ в Киеве и угрожал ему расправой

Напомним, летом на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Теперь в стране можно распространять это вещество в медицинских и промышленных целях, а также в интересах научной или научно-технической деятельности. Аналогичный закон с апреля этого года начал действовать в Германии.

Обложка ©

flickr / Nicolas Martin

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров