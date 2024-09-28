Минздрав Украины утвердил список болезней для назначения медицинского каннабиса
Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень заболеваний, при которых пациентам будет назначаться медицинский каннабис. В список вошли злокачественные опухоли, рассеянный склероз, фармрезистентная эпилепсия, паралитические синдромы, травмы спинного и головного мозга, болезнь Паркинсона, синдром Туретта, а также осложнения от химиотерапии.
Дозировку и режим приёма этого препарата врач будет подбирать индивидуально, учитывая различные факторы, включая возраст и состояние пациента. Если терапевтический эффект не достигается за 4-12 недель или проявляются серьёзные побочные эффекты, включая психические, приём каннабиса будет прекращён.
Напомним, летом на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Теперь в стране можно распространять это вещество в медицинских и промышленных целях, а также в интересах научной или научно-технической деятельности. Аналогичный закон с апреля этого года начал действовать в Германии.
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