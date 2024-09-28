Минздрав Украины утвердил список болезней для назначения медицинского каннабиса

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень заболеваний, при которых пациентам будет назначаться медицинский каннабис. В список вошли злокачественные опухоли, рассеянный склероз, фармрезистентная эпилепсия, паралитические синдромы, травмы спинного и головного мозга, болезнь Паркинсона, синдром Туретта, а также осложнения от химиотерапии.

Дозировку и режим приёма этого препарата врач будет подбирать индивидуально, учитывая различные факторы, включая возраст и состояние пациента. Если терапевтический эффект не достигается за 4-12 недель или проявляются серьёзные побочные эффекты, включая психические, приём каннабиса будет прекращён.