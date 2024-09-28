Lockheed Martin получила контракт на производство ракет для Японии и Финляндии

Американская корпорация Lockheed Martin заключила контракт на 3,2 миллиарда долларов для производства ракет «воздух-земля» и противокорабельных снарядов для нескольких стран, включая Японию, Нидерланды, Финляндию и Польшу. Об этом сообщил Пентагон.