Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 04:39

Lockheed Martin получила контракт на производство ракет для Японии и Финляндии

Американская корпорация Lockheed Martin заключила контракт на 3,2 миллиарда долларов для производства ракет «воздух-земля» и противокорабельных снарядов для нескольких стран, включая Японию, Нидерланды, Финляндию и Польшу. Об этом сообщил Пентагон.

«Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты «воздух-земля» и противокорабельные дальнобойные», — говорится в сообщении.

Стало известно, кто стоит за скандальной поездкой Зеленского на военный завод в США
Стало известно, кто стоит за скандальной поездкой Зеленского на военный завод в США

Ранее министерство обороны США объявило о переброске дополнительных войск на Ближний Восток. В Пентагоне заявили, что причиной этому является рост напряжённости в регионе. Напомним, ЦАХАЛ наносят массированные удары по объектам «Хезболлы».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Япония
  • Польша
  • Финляндия
  • нидерланды
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров