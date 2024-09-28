Lockheed Martin получила контракт на производство ракет для Японии и Финляндии
Американская корпорация Lockheed Martin заключила контракт на 3,2 миллиарда долларов для производства ракет «воздух-земля» и противокорабельных снарядов для нескольких стран, включая Японию, Нидерланды, Финляндию и Польшу. Об этом сообщил Пентагон.
«Lockheed Martin получила контракт на 3,2 миллиарда долларов на ракеты «воздух-земля» и противокорабельные дальнобойные», — говорится в сообщении.
Ранее министерство обороны США объявило о переброске дополнительных войск на Ближний Восток. В Пентагоне заявили, что причиной этому является рост напряжённости в регионе. Напомним, ЦАХАЛ наносят массированные удары по объектам «Хезболлы».
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