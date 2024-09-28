Директором офшора Зеленских на Кипре стала сестра главы счётной палаты Пищанской

Сестра главы счётной палаты Украины Ольги Пищанской назначена главой офшора Aldorante Limited на Кипре, который принадлежит чете Зеленских. Об этом стало известно из анализа документов регистрационных инстанций Кипра и Италии, пишет РИА «Новости».

Как удалось узнать из полученных материалов, в должность директора офшора Светлана Пищанская вступила 19 июня. К слову, назначение её родственницы главой органа в январе холодно восприняли в Раде. В частности, депутат Ирина Геращенко называла это «позором и кумовством», так как чиновница давно знает Владимира Зеленского и является его землячкой.

Сам Владимир Зеленский числился управленцем Aldorante Limited с 2012 по 2019 год. На данный момент владельцем числится только его жена Елена. Примечательно, что кипрская компания является собственником итальянской фирмы San Tommaso S.R.L., на которую в свою очередь записана вилла Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми.