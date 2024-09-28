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28 сентября, 06:09

Директором офшора Зеленских на Кипре стала сестра главы счётной палаты Пищанской

Елена и Владимир Зеленские. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Елена и Владимир Зеленские. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Сестра главы счётной палаты Украины Ольги Пищанской назначена главой офшора Aldorante Limited на Кипре, который принадлежит чете Зеленских. Об этом стало известно из анализа документов регистрационных инстанций Кипра и Италии, пишет РИА «Новости».

Как удалось узнать из полученных материалов, в должность директора офшора Светлана Пищанская вступила 19 июня. К слову, назначение её родственницы главой органа в январе холодно восприняли в Раде. В частности, депутат Ирина Геращенко называла это «позором и кумовством», так как чиновница давно знает Владимира Зеленского и является его землячкой.

Сам Владимир Зеленский числился управленцем Aldorante Limited с 2012 по 2019 год. На данный момент владельцем числится только его жена Елена. Примечательно, что кипрская компания является собственником итальянской фирмы San Tommaso S.R.L., на которую в свою очередь записана вилла Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми.

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Напомним, рок-певец Стинг продал Владимиру Зеленскому винодельню Tenuta il Palagio в Тоскане. Сделка была заключена 28 июня, всего через две недели после визита Зеленского на саммит «Большой семёрки» в Италии. Новый владелец, компания San Tommaso SRL, принадлежит президенту и его супруге Елене.

Мария Любицкая
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