Стрелкову может потребоваться операция на сердце из-за участившихся приступов в ИК, узнал Life.ru
SHOT: Стрелкову стало плохо в колонии на фоне участившихся приступов стенокардии
Игорь Стрелков. Обложка © Wikipedia.org / Dom kobb
Игорю Стрелкову-Гиркину стало плохо в колонии. Бывший министр обороны ДНР пожаловался на боли в сердце. По данным SHOT, у 53-летнего Стрелкова в ИК всё чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука. Сейчас защита настаивает на том, чтобы заключённого перевели в больничный стационар, так как ему необходима срочная операция на сердце.
По словам адвоката, вероятнее всего, военному потребуется шунтирование или стентирование — это станет понятно после полного обследования, которое в тюремных условиях невозможно.
Напомним, Игорь Стрелков-Гиркин продолжает осваивать специальность электрика в ИК №5 Кирово-Чепецка (Кировская область). Его адвокат отмечает особенную бодрость и энергичность подзащитного, также «крепкое рукопожатие». Сообщалось, что он может выйти из колонии по УДО в конце года.