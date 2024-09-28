Стрелкову может потребоваться операция на сердце из-за участившихся приступов в ИК, узнал Life.ru

Игорю Стрелкову-Гиркину стало плохо в колонии. Бывший министр обороны ДНР пожаловался на боли в сердце. По данным SHOT, у 53-летнего Стрелкова в ИК всё чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука. Сейчас защита настаивает на том, чтобы заключённого перевели в больничный стационар, так как ему необходима срочная операция на сердце.