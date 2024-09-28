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28 сентября, 07:03

Стрелкову может потребоваться операция на сердце из-за участившихся приступов в ИК, узнал Life.ru

SHOT: Стрелкову стало плохо в колонии на фоне участившихся приступов стенокардии

Игорь Стрелков. Обложка © Wikipedia.org / Dom kobb

Игорь Стрелков. Обложка © Wikipedia.org / Dom kobb

Игорю Стрелкову-Гиркину стало плохо в колонии. Бывший министр обороны ДНР пожаловался на боли в сердце. По данным SHOT, у 53-летнего Стрелкова в ИК всё чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука. Сейчас защита настаивает на том, чтобы заключённого перевели в больничный стационар, так как ему необходима срочная операция на сердце.

По словам адвоката, вероятнее всего, военному потребуется шунтирование или стентирование — это станет понятно после полного обследования, которое в тюремных условиях невозможно.

Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО
Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО

Напомним, Игорь Стрелков-Гиркин продолжает осваивать специальность электрика в ИК №5 Кирово-Чепецка (Кировская область). Его адвокат отмечает особенную бодрость и энергичность подзащитного, также «крепкое рукопожатие». Сообщалось, что он может выйти из колонии по УДО в конце года.

Николай Рюмин
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