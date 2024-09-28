Почти тысяча положительных допинг-тестов потеряли из-за сбоя перед Олимпиадой в Париже, пишут СМИ

Перед летними Олимпийскими играми в Париже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно было досконально проверить всех спортсменов, участвующих в соревнованиях. Вот только вместо качественной проверки в WADA потеряли более 900 положительных допинг-тестов, передаёт The New York Times.

Результаты тестов были потеряны из-за проблем с базой данных. Искажения результатов коснулись более 2000 случаев. Из-за этой неразберихи агентство не понимало, какие дела необходимо отслеживать, а какие — нет. Задача по восстановлению утраченных данных осложнялась тем, что информация о некоторых результатах была скрыта, как от спортсменов и общественности, так и от других работников организации.

Проблема могла привести к тому, что «нечистые» спортсмены приняли ли бы участие в Играх. По данным из презентации агентства, такого исхода событий удалось избежать, благодаря информации из других баз. Однако анонимный источник утверждает, что на момент начала Олимпиады вопрос со многими допинг-тестами не был решён.