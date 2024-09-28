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28 сентября, 08:56

Почти тысяча положительных допинг-тестов потеряли из-за сбоя перед Олимпиадой в Париже, пишут СМИ

NYT: Перед Олимпиадой WADA потеряло более 900 допинг-тестов

Перед летними Олимпийскими играми в Париже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно было досконально проверить всех спортсменов, участвующих в соревнованиях. Вот только вместо качественной проверки в WADA потеряли более 900 положительных допинг-тестов, передаёт The New York Times.

Результаты тестов были потеряны из-за проблем с базой данных. Искажения результатов коснулись более 2000 случаев. Из-за этой неразберихи агентство не понимало, какие дела необходимо отслеживать, а какие — нет. Задача по восстановлению утраченных данных осложнялась тем, что информация о некоторых результатах была скрыта, как от спортсменов и общественности, так и от других работников организации.

Проблема могла привести к тому, что «нечистые» спортсмены приняли ли бы участие в Играх. По данным из презентации агентства, такого исхода событий удалось избежать, благодаря информации из других баз. Однако анонимный источник утверждает, что на момент начала Олимпиады вопрос со многими допинг-тестами не был решён.

В МОК признали, что на Олимпиаде в Париже не всё было идеально
В МОК признали, что на Олимпиаде в Париже не всё было идеально

В целом, вся Олимпиада в Париже была омрачена некоторыми событиями. Например, грязной рекой Сеной, в которой проходили соревнования по плаванию. После заплывов спортсменам массовой стало плохо — у них возникли диарея, тошнота и рвота. Много вопросов оставило и открытие Олимпиады с участием драг-артистов, пародией на «Тайную вечерю» и другими перфомансами.

Обложка ©

freepik.com

Полина Никифорова
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