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28 сентября, 14:49

Лежат бок о бок: Дружба птицы и грызуна умилила посетителей Московского зоопарка

Директор Московского зоопарка показал видео с пунчаной и сероспинным трубачом

Дружба сероспинного трубача и пунчаны умиляет посетителей Московского зоопарка. Довольно крупный грызун и серая птичка лежат бок о бок, видимо, им так теплее. Милым видео поделилась директор зоопарка Светлана Акулова.

Дружба сероспинного трубача и пунчаны. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Сероспинный трубач имеет размеры тела от 43 до 53 сантиметров. Птица получила своё название из-за громких звуков, похожих на трубу. Пунчана чуть меньше — 32-38 сантиметров. Обитают оба животных в Южной Америке, поэтому могли бы встретиться и в родных краях.

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Ранее в Московском зоопарке началась зажировка у манула Тимофея. В преддверии холодов он уже набрал вес, который сейчас составляет пять килограммов. Минимальный вес у манула был летом — 3,75 килограмма.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Полина Никифорова
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