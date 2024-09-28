Лежат бок о бок: Дружба птицы и грызуна умилила посетителей Московского зоопарка

Дружба сероспинного трубача и пунчаны умиляет посетителей Московского зоопарка. Довольно крупный грызун и серая птичка лежат бок о бок, видимо, им так теплее. Милым видео поделилась директор зоопарка Светлана Акулова.

Сероспинный трубач имеет размеры тела от 43 до 53 сантиметров. Птица получила своё название из-за громких звуков, похожих на трубу. Пунчана чуть меньше — 32-38 сантиметров. Обитают оба животных в Южной Америке, поэтому могли бы встретиться и в родных краях.