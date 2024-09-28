Во время марафона «Мосты Владивостока» умер главный штурман Тихоокеанского флота

Сотрудники прокуратуры начали выяснять все обстоятельства инцидента. Отмечается, что все участники проходили предварительную проверку для допуска к забегу.

Недавно швейцарская велогонщица Муриэль Фуррер умерла после госпитализации с сильной травмой головы во время гонки на юниорском чемпионате мира в Цюрихе. Её доставили в больницу на вертолёте, но она не пережила тяжёлую операцию.