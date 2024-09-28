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28 сентября, 09:17

Во время марафона «Мосты Владивостока» умер главный штурман Тихоокеанского флота

В ходе бегового марафона «Мосты Владивостока» умер главный штурман Тихоокеанского флота капитан второго ранга Евгений Витютнев. Об инциденте рассказывает Kp.ru. В краевом Минздраве рассказали изданию, что мужчине внезапно стало плохо.

«Приехала реанимация, затем полиция с другого конца моста привезла ещё сотрудников», — отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры начали выяснять все обстоятельства инцидента. Отмечается, что все участники проходили предварительную проверку для допуска к забегу.

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Life.ru

Николай Рюмин
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