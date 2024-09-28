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Регион
28 сентября, 13:11

«Обычный вирус»: В Татарстане опровергли тревожные слухи о Шаймиеве

Пресс-служба главы Татарстана опровергла сообщения о «тяжёлой болезни» Шаймиева

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Заявления о том, что первый президент Татарстана, 87-летний Минтимер Шаймиев тяжело болен, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Обычный сезонный вирус»,сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее ряд СМИ сообщали, что 87-летний Шаймиев не принял участие в ежегодном послании главы Татарстана парламенту республики. Тогда же появилась информация, что он «тяжело болеет».

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А ранее Life.ru  сообщал, что СМИ начали распространять тревожные новости о Хабенском. Так, утверждалось, что врачи обнаружили у артиста ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы. Однако позднее данные сообщения опроверг сам актёр.

Мария Любицкая
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