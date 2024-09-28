Shafaq News: Иранский дрон пытался атаковать авиабазу США в Сирии
Системы противовоздушной обороны ВС США уничтожили одиночный беспилотник над авиабазой Штатов в районе месторождения Конико на северо-востоке Сирии. Дрон был запущен с территории Ирана, утверждает со ссылкой на источники агентство Shafaq News.
«Противовоздушной обороне удалось сбить беспилотник без каких-либо потерь», — рассказал изданию инсайдер в службе безопасности.
В SN напомнили, что менее чем за год американские базы в САР подвергались нападению 135 раз. Наибольшее количество атак (40) пришлось как раз на авиабазу вблизи Конико. На втором месте с небольшим отрывом (36) оказалась база США у нефтерождения Омар.
Впрочем, нередко американские военные сами становятся авторами опасных провокаций на территории Сирии. Лишь за последние два месяца беспилотники США минимум трижды опасно сблизились с авиацией ВКС РФ в небе САР. Избежать воздушных ДТП раз за разом удавалось лишь благодаря мастерству российских асов.