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28 сентября, 20:32

Shafaq News: Иранский дрон пытался атаковать авиабазу США в Сирии

Системы противовоздушной обороны ВС США уничтожили одиночный беспилотник над авиабазой Штатов в районе месторождения Конико на северо-востоке Сирии. Дрон был запущен с территории Ирана, утверждает со ссылкой на источники агентство Shafaq News.

«Противовоздушной обороне удалось сбить беспилотник без каких-либо потерь», — рассказал изданию инсайдер в службе безопасности.

В SN напомнили, что менее чем за год американские базы в САР подвергались нападению 135 раз. Наибольшее количество атак (40) пришлось как раз на авиабазу вблизи Конико. На втором месте с небольшим отрывом (36) оказалась база США у нефтерождения Омар.

Военная база США в Сирии могла подвергнуться ракетному обстрелу, пишут СМИ
Военная база США в Сирии могла подвергнуться ракетному обстрелу, пишут СМИ

Впрочем, нередко американские военные сами становятся авторами опасных провокаций на территории Сирии. Лишь за последние два месяца беспилотники США минимум трижды опасно сблизились с авиацией ВКС РФ в небе САР. Избежать воздушных ДТП раз за разом удавалось лишь благодаря мастерству российских асов.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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