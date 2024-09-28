Shafaq News: Иранский дрон пытался атаковать авиабазу США в Сирии

Системы противовоздушной обороны ВС США уничтожили одиночный беспилотник над авиабазой Штатов в районе месторождения Конико на северо-востоке Сирии. Дрон был запущен с территории Ирана, утверждает со ссылкой на источники агентство Shafaq News.

В SN напомнили, что менее чем за год американские базы в САР подвергались нападению 135 раз. Наибольшее количество атак (40) пришлось как раз на авиабазу вблизи Конико. На втором месте с небольшим отрывом (36) оказалась база США у нефтерождения Омар.