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28 сентября, 22:47

В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Губернатор Голубев: Четыре беспилотника уничтожены в Ростовской области

Четыре украинских БПЛА уничтожены силами ПВО в Азовском районе Ростовской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В Азовском районе силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава», — сообщил глава региона.

По информации Голубева, возгорание было оперативно потушено. Пострадавших и разрушений нет.

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Силы ПВО Воронежской области приведены в готовность для отражения вероятной атаки БПЛА

Ранее также сообщалось об уничтожении БПЛА в Краснодарском крае. Беспилотник ВСУ был подавлен силами РЭБ в селе Шабельское Щербиновского района. Также известно об отражении атаки дронов в Ейске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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