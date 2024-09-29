В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Четыре украинских БПЛА уничтожены силами ПВО в Азовском районе Ростовской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В Азовском районе силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава», — сообщил глава региона.