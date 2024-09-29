В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ
Губернатор Голубев: Четыре беспилотника уничтожены в Ростовской области
Четыре украинских БПЛА уничтожены силами ПВО в Азовском районе Ростовской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В Азовском районе силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава», — сообщил глава региона.
По информации Голубева, возгорание было оперативно потушено. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее также сообщалось об уничтожении БПЛА в Краснодарском крае. Беспилотник ВСУ был подавлен силами РЭБ в селе Шабельское Щербиновского района. Также известно об отражении атаки дронов в Ейске.
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