Дубль Мичкова принёс «Филадельфии» победу на «Бостоном»

Благодаря российскому нападающему Матвею Мичкову «Филадельфия Флайрз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда выиграла со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0 и 1:0).

Мичков забросил вторую и третью шайбы своей команды на 25-й и 64-й минуте. Также в команде отличился Расмус Ристолайнен, заработавший гол для команды на 17 минуте. Среди гостей голами также отметились Хампус Линдхольм и Мэттью Пойтрас.