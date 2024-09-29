Дубль Мичкова принёс «Филадельфии» победу на «Бостоном»
«Филадельфия» одержала победу над «Бостоном» со счётом 3:2
Матвей Мичков (слева). Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum
Благодаря российскому нападающему Матвею Мичкову «Филадельфия Флайрз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда выиграла со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0 и 1:0).
Мичков забросил вторую и третью шайбы своей команды на 25-й и 64-й минуте. Также в команде отличился Расмус Ристолайнен, заработавший гол для команды на 17 минуте. Среди гостей голами также отметились Хампус Линдхольм и Мэттью Пойтрас.
Напомним, в конце июня стало известно, что 19-летний российский хоккеист Матвей Мичков совершил официальный переход из СКА в «Филадельфию», которая выбрала его на драфте под седьмым номером. В прошедшем сезоне Мичков на правах аренды играл за «Сочи», где провёл 47 матчей, набрав 41 очко (19+22).