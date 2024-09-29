Япония вернула Китаю двух панд, у которых начались проблемы с давлением

Двух огромных панд из японского зоопарка Уэно чартерным рейсом отправили на родину в Китай. Им нужно поправить здоровье, сообщает агентство Kyodo.

Речь идёт о самце Лили и самке Синсин. В Китае их отправят в Сычуаньский центр по сохранению и исследованию гигантских панд. Там они родились в 2005 году, а в 2011 были привезены в Японию для селекционных исследований.