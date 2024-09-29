Япония вернула Китаю двух панд, у которых начались проблемы с давлением
Двух огромных панд из японского зоопарка Уэно чартерным рейсом отправили на родину в Китай. Им нужно поправить здоровье, сообщает агентство Kyodo.
Речь идёт о самце Лили и самке Синсин. В Китае их отправят в Сычуаньский центр по сохранению и исследованию гигантских панд. Там они родились в 2005 году, а в 2011 были привезены в Японию для селекционных исследований.
Причиной возвращения в родные края послужили проблемы со здоровьем, а конкретно высокое давление. Стоит помнить, что все панды принадлежат Китаю, а другие государства лишь берут их в аренду.
Помимо этого, две панды Луми и Пюрю покинут финский зоопарк Эхтяри до конца 2024 года. Они вернутся в Китай, не дождавшись окончания 15-летнего срока аренды. Причиной тому служат опасения за безопасность и здоровье панд.
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