Психолог назвала неожиданную причину осенней хандры

Апатия, плохое настроение и желание залипать в окно на дождь — всё это про осеннюю хандру. Особенно такому состоянию подвержены люди, которые уже страдают от депрессии или биполярного расстройства, рассказала психолог Дарья Якуба.

Сама по себе осенняя хандра, по словам специалиста, является лёгкой формой депрессии. Во время такого настроения следует много гулять, посещать массажи или бассейн и больше заниматься тем, что приносит удовольствие. Также можно попросить помощи и поддержки у своих близких. Если через две недели ситуация не станет лучше, стоит задуматься о записи к психологу. При этом причины осенней хандры могут быть разные, пояснила эксперт.

«В их числе смена температуры воздуха, колебания, атмосферного давления и уменьшение количества солнечного света. Всё это влияет на выработку серотонина и дофамина, так называемых гормонов радости, связанных с настроением», — цитирует специалиста RT.