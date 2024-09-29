«Козёл отпущения»: Политолог объяснил, почему на Украине травят Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский стал для Украины козлом отпущения, заявил военный политолог Александр Перенджиев. Он считает, что слова нардепа Верховной Рады Марьяны Безуглой о том, что высокопоставленный украинский военный прячется на даче, не стоит принимать всерьёз.

«Я склонен не верить Безуглой и вообще её заявлениям, потому что она говорит странные вещи с точки зрения нормальной действительности. <...> В любом случае, зачем ему [Владимиру Зеленскому] нужна армия без главнокомандующего? Он сам же напрямую не будет командовать, тем более он сам его поставил и с таким трудом убирал Залужного», — цитирует политолога NEWS.ru.

Безуглая, по мнению Перенджиева, всего лишь выполняет данные свыше приказы, которые поступают из Америки. В целом, всеми действиями Украины управляют США, которым необходимы фигуры для прикрытия неудач Киева, объяснил эксперт. И этими фигурами как раз стали Сырский и начальник генштаба Украины Анатолий Баргилевич, которого Безуглая обвинила в получении взятки. У всех этих действий одна цель — сохранить власть Зеленского, заключил политолог.