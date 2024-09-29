Крупный пожар на свалке в Нижегородской области ликвидирован спустя две недели
Крупный пожар на свалке в Нижегородской области полностью ликвидирован спустя две недели. Об этом сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров.
«По состоянию на 17:35 мск 29 сентября ликвидация последствий пожара на полигоне ТБО завершена», — написал Мудров в своём телеграм-канале, добавив, что наблюдение за территорией продолжается.
Пожар на свалке произошёл 15 сентября. Площадь возгорания достигала 35 тысяч квадратных метров.
Ещё один пожар на свалке в Нижегородской области произошёл возле деревни Лазорево в Богородском округе. Огонь распространился на площадь 10 тысяч квадратов, однако угрозы населённому пункту нет, подчеркнули в региональном управлении МЧС.
Пожар на свалке в Богородском округе Нижегородской области. Виде © Telegram / МЧС Нижегородской области
Ранее сообщалось, что в Барнауле загорелась крупнейшая мебельная фабрика Западной Сибири. За несколько часов огонь разросся до 6,8 тысячи квадратов. Согласно последним данным, пожар удалось локализовать. Пострадавших нет.
Telegram / МЧС Нижегородской области