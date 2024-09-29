Смирнов: Ущерб при атаке дрона ВСУ на дом в Курске составил около 5 млн рублей
Рабочие ликвидируют последствия атаки ВСУ по дому в Курске. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Сумма ущерба дома в Курске, который повредился в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), составила примерно пять миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Последствия атаки ВСУ по дому в Курске. Фото © Telegram / Алексей Смирнов
«Окончательная оценка ущерба будет проведена после получения заключения специализированной организации о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 5 млн рублей», — написал глава региона в телеграм-канале.
Смирнов уточнил, что рабочие будут восстанавливать фасад здания в течение трёх — четырёх недель. Также из-за атаки беспилотника повредилось остекление остановки. В понедельник, 30 сентября, специалисты проведут замеры, а после начнут ремонт.
Ранее Life.ru сообщал, что в Курске беспилотник ВСУ врезался в жилой шестиэтажный дом. Мэр города Игорь Куцак заявил, что дом «пострадал из-за внешнего воздействия». По его словам, обошлось без пострадавших. СК позднее показал последствия атаки дрона ВСУ — дом получил значительные повреждения.