Смирнов: Ущерб при атаке дрона ВСУ на дом в Курске составил около 5 млн рублей

Сумма ущерба дома в Курске, который повредился в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), составила примерно пять миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Последствия атаки ВСУ по дому в Курске. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

«Окончательная оценка ущерба будет проведена после получения заключения специализированной организации о состоянии строительных конструкций и возможности капитального ремонта фасада. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 5 млн рублей», — написал глава региона в телеграм-канале.

Рабочие ликвидируют последствия атаки ВСУ по дому в Курске. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

Смирнов уточнил, что рабочие будут восстанавливать фасад здания в течение трёх — четырёх недель. Также из-за атаки беспилотника повредилось остекление остановки. В понедельник, 30 сентября, специалисты проведут замеры, а после начнут ремонт.