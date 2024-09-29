Израиль объявил о завершении мощной волны ударов по объектам «Хезболлы»
ЦАХАЛ объявила о завершении мощной волны ударов по Ливану, поражено 120 целей
Последствия удара Израиля по Бейруту. Обложка © ТАСС / EPA
Армия Израиля объявила о завершении мощной волны ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Всего было поражено порядка 120 целей, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«Среди поражённых объектов были важные штабы, использовавшиеся различными подразделениями «Хезболлы», и террористическая инфраструктура, использовавшаяся боевиками «Хезболлы» для планирования и осуществления террористической деятельности против государства Израиль», — заявили в пресс-службе.
В Тель-Авиве добавили, что удары по ливанской территории нанесли существенный урон «Хезболле», в том числе потенциалу, командным возможностям и оперативному управлению движения.
Напомним, накануне стало известно, что при ударе Израиля погиб глава «Хезболлы» Хасан Насралла. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, руководителя шиитского движения убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. С момента начала военной эскалации число погибших в Ливане достигло 1,6 тысячи. Около миллиона человек покинули страну, спасаясь от ракет.