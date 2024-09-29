Израиль объявил о завершении мощной волны ударов по объектам «Хезболлы»

Армия Израиля объявила о завершении мощной волны ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Всего было поражено порядка 120 целей, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Среди поражённых объектов были важные штабы, использовавшиеся различными подразделениями «Хезболлы», и террористическая инфраструктура, использовавшаяся боевиками «Хезболлы» для планирования и осуществления террористической деятельности против государства Израиль», — заявили в пресс-службе.