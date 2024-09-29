Исход жителей Ливана после ударов Израиля стал самым массовым в истории
ABC: Около одного миллиона граждан Ливана покинули дома из-за ударов Израиля
Люди в Бейруте. Обложка © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH
Около одного миллиона жителей Ливана покинули свои дома из-за ударов Армии обороны Израиля. Это является наиболее массовым перемещением граждан в истории страны, сообщает ABC со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати. Всего в стране проживает около 5,3 млн человек.
Политик добавил, что правительство планирует обратиться к странам-донорам за помощью в сложившейся ситуации. По его словам, власти будут взаимодействовать с проверенными партнёрами, чтобы избежать получения подозрительной помощи.
Также Микати уточнил, что Ливан мобилизует собственные возможности на политическом и дипломатическом уровнях. По словам главы правительства, это позволит показать, что приоритетом для ближневосточного государства является прекращение продолжающейся агрессии против Ливана.
Напомним, что накануне Израиль подтвердил ликвидацию главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, руководителя шиитского движения убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что еврейское государство пожалеет об этом. США тем временем планируют перебросить дополнительные войска на Ближний Восток. А Израиль ещё не решил, проводить ли наземную операцию в Ливане.