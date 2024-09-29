Исход жителей Ливана после ударов Израиля стал самым массовым в истории

Около одного миллиона жителей Ливана покинули свои дома из-за ударов Армии обороны Израиля. Это является наиболее массовым перемещением граждан в истории страны, сообщает ABC со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати. Всего в стране проживает около 5,3 млн человек.

Политик добавил, что правительство планирует обратиться к странам-донорам за помощью в сложившейся ситуации. По его словам, власти будут взаимодействовать с проверенными партнёрами, чтобы избежать получения подозрительной помощи.