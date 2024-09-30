ХАМАС заявил о смерти главы штаба движения в Ливане при ударе ЦАХАЛ

В результате израильского удара умер руководитель штаба палестинского движения ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин. Об этом доложила пресс-служба организации в своём телеграм-канале.

Источник сообщает, что атака случилась ранним утром. В ходе неё был уничтожен Абу аль-Амин в своём доме на территории лагеря палестинских беженцев Эль-Басс. Вместе с ним погибли его жена, дочь и сын.