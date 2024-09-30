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30 сентября, 07:18

ХАМАС заявил о смерти главы штаба движения в Ливане при ударе ЦАХАЛ

В результате израильского удара умер руководитель штаба палестинского движения ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин. Об этом доложила пресс-служба организации в своём телеграм-канале.

Источник сообщает, что атака случилась ранним утром. В ходе неё был уничтожен Абу аль-Амин в своём доме на территории лагеря палестинских беженцев Эль-Басс. Вместе с ним погибли его жена, дочь и сын.

ЦАХАЛ показала видео подрыва километрового туннеля ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ показала видео подрыва километрового туннеля ХАМАС в Газе

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала 23 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа. Он утверждает, что палестинская сторона уже потеряла более 90% своего вооружения. Тем временем за трое суток из-за ударов Израиля погибли 119 человек, 209 пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / crop media

Николай Рюмин
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