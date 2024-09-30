Путин заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты

Президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам в честь годовщины воссоединения с Донбассом и Новороссией, заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты.

«Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — отметил глава государства.

Также в обращении президент поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и любовь к Родине. Он отметил, что совместными усилиями российский народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям.