Путин заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам в честь годовщины воссоединения с Донбассом и Новороссией, заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты.
«Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — отметил глава государства.
Также в обращении президент поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и любовь к Родине. Он отметил, что совместными усилиями российский народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям.
Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках референдумов президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. Сегодня отмечается вторая годовщина тех событий.