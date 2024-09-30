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Регион
30 сентября, 07:49

Путин заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам в честь годовщины воссоединения с Донбассом и Новороссией, заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты.

«Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — отметил глава государства.

Концерт в честь воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ прошёл в Театре армии
Концерт в честь воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ прошёл в Театре армии

Также в обращении президент поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и любовь к Родине. Он отметил, что совместными усилиями российский народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям.

Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках референдумов президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. Сегодня отмечается вторая годовщина тех событий.

Александра Вишнякова
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