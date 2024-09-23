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23 сентября, 19:38

Концерт в честь воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ прошёл в Театре армии

В Театре Российской Армии в Москве состоялся концерт в честь Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. Зрителями стали бойцы специальной военной операции (СВО), Герои России, участники программы "Время Героев" и их семьи, общественные деятели, депутаты Госдумы, руководители патриотических организаций и волонтёры «Народного фронта».

Программа концерта включала как творчество о Великой Отечественной войне, так и произведения современных авторов, в том числе участников СВО. Например, на сцене выступил поэт и автор песен Роман Разум под аккомпанемент военного ансамбля «Новороссия». А Герой России Степан Белов прочитал стихи, которые написал на фронте в честь своей супруги.

Вокалистка Екатерина Жукова исполнила композицию «Эхо любви» авторства поэта Роберта Рождественского. Кроме того, на сцене выступили участник СВО Сергей Нихаенко, участник программы «Голос. Дети» Кирилл Томилин с детским хором, артисты танцевального объединения «Москонцерта» и другие исполнители.

Боец интернационального отряда «Пятнашка», советник руководителя программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Алиас Авидзба обратился к зрителям со сцены и передал «привет» от командира отряда Ахры Авидзбы с позывным Абхаз.

«В первую очередь позвольте мне выполнить миссию, поручение — передать от нашего командира огромный привет, слова глубокой признательности и благодарности всему народу России, который сегодня поддерживает нас, поддерживает фронт», — передал слова командира военнослужащий. После этого он зачитал стихотворение поэта Константина Симонова.

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Напомним, что 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. 12 сентября 2023 года Путин внёс в Госдуму законопроект об установлении Дня воссоединения новых регионов с РФ. 30 сентября прошлого года глава государства впервые поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Богдан Руденко

Никита Никонов
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