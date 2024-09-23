Концерт в честь воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ прошёл в Театре армии

В Театре Российской Армии в Москве состоялся концерт в честь Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. Зрителями стали бойцы специальной военной операции (СВО), Герои России, участники программы "Время Героев" и их семьи, общественные деятели, депутаты Госдумы, руководители патриотических организаций и волонтёры «Народного фронта».

Программа концерта включала как творчество о Великой Отечественной войне, так и произведения современных авторов, в том числе участников СВО. Например, на сцене выступил поэт и автор песен Роман Разум под аккомпанемент военного ансамбля «Новороссия». А Герой России Степан Белов прочитал стихи, которые написал на фронте в честь своей супруги.

Вокалистка Екатерина Жукова исполнила композицию «Эхо любви» авторства поэта Роберта Рождественского. Кроме того, на сцене выступили участник СВО Сергей Нихаенко, участник программы «Голос. Дети» Кирилл Томилин с детским хором, артисты танцевального объединения «Москонцерта» и другие исполнители.

Боец интернационального отряда «Пятнашка», советник руководителя программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Алиас Авидзба обратился к зрителям со сцены и передал «привет» от командира отряда Ахры Авидзбы с позывным Абхаз.