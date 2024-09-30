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30 сентября, 09:44

В Челябинской области водитель легковушки влетел в здание и умер

В Челябинской области водитель устроил смертельное ДТП, въехав в административное здание. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

В Челябинской области водитель устроил смертельное ДТП, въехав в административное здание. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

Водитель иномарки вечером 29 сентября въехал в административное здание в Еманжелинске (Челябинская область) и погиб на месте ДТП до приезда скорой. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Управления Госавтоинспекции.

«34-летний водитель на автомобиле «Nissan Note», при не установленных обстоятельствах, въехал в административное здание», — сообщает пресс-служба.

Согласно имеющимся данным, водитель автомобиля погиб до приезда бригады скорой помощи. Детали происшествия устанавливаются.

В Ульяновске МАЗ влетел в автобус, среди пострадавших есть дети
В Ульяновске МАЗ влетел в автобус, среди пострадавших есть дети

А ранее Life.ru сообщал о ДТП, которое случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Грузовик и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись. Водитель фуры погиб, он сгорел заживо. Автобус перевозил болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», внутри было 49 пассажиров. Спустя время стало известно о 31 пострадавшем, 22 понадобилась госпитализация, из них трое — дети. Личность водителя до сих пор не опознана.

Мария Любицкая
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