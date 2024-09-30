США намерены передать Украине «неполноценные» авиабомбы

Военные эксперты выразили мнение, что эти боеприпасы можно охарактеризовать, в том числе как ракеты с высокой дальностью, так как благодаря модулю планирования и двигателя в конкретных версиях они имеют максимальную дистанцию применения до 560 километров.

По данным агентства, президент США Джо Байден ранее говорил, что спонсоры передадут Украине указанные снаряды в рамках помощи на восемь миллиардов долларов. Это позволит ограничить возможность применения боеприпасов до 130 километров. Указанной дистанции можно достигнуть в случае, если пилот бомбардировщика подставится под системы противовоздушной обороны (ПВО) России и поднимется на значительную высоту. Авторы материала уточнили, что JSOW сможет пролететь максимум 22 километра при сбросе бомбы с небольшой высоты.