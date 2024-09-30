США намерены передать Украине «неполноценные» авиабомбы
РИАН: США передадут Киеву планирующие бомбы JSOW без двигателей
Американские власти хотят передать украинской стороне планирующие авиабомбы JSOW (AGM-154 Joint Standoff Weapon) без двигателей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Военные эксперты выразили мнение, что эти боеприпасы можно охарактеризовать, в том числе как ракеты с высокой дальностью, так как благодаря модулю планирования и двигателя в конкретных версиях они имеют максимальную дистанцию применения до 560 километров.
По данным агентства, президент США Джо Байден ранее говорил, что спонсоры передадут Украине указанные снаряды в рамках помощи на восемь миллиардов долларов. Это позволит ограничить возможность применения боеприпасов до 130 километров. Указанной дистанции можно достигнуть в случае, если пилот бомбардировщика подставится под системы противовоздушной обороны (ПВО) России и поднимется на значительную высоту. Авторы материала уточнили, что JSOW сможет пролететь максимум 22 километра при сбросе бомбы с небольшой высоты.
Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине авиабомбы JSOW. В Вашингтоне уточнили, что это вооружение будет применяться для дальних ударов по России. Позднее в Пентагоне отметили, что США отправят Киеву бомбы, которые подлежат списанию — им уже более 20 лет.
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