Спешить с оптимизмом не стоит, но надежда есть: Политолог оценил желание Грузии примириться Политолог Мендкович: Политика Грузии даёт надежду на восстановление дипотношений 30 сентября, 10:23 Предложение властей Грузии примириться с Абхазией и Южной Осетией — это продолжение курса партии «Грузинская мечта». Обложка © Shutterstock/FOTODOM/EvaL Miko

Предложение властей Грузии примириться с Абхазией и Южной Осетией — это продолжение курса партии «Грузинская мечта» на нормализацию отношений с Москвой и избежание вовлечения в конфликт России и Запада. Об этом в беседе с Life.ru политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Я предпочёл бы не высказывать слишком больших восторгов, потому что в риторике лидеров «Грузинской мечты» пока не прозвучало прямого признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии, и, соответственно, полного отказа от форсирования присоединения. Но, тот факт, что они ранее признали преступный характер агрессии 2008 года, а теперь выражают готовность вроде как к диалогу – безусловно позитивный сигнал», — отметил эксперт.

Он призвал не спешить с излишним оптимизмом, но признал, что эти позитивные моменты в политике Тбилиси дают надежду, если не на налаживание, то хотя бы на нормализацию взаимодействия и восстановление дипотношений.