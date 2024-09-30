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Спешить с оптимизмом не стоит, но надежда есть: Политолог оценил желание Грузии примириться

Политолог Мендкович: Политика Грузии даёт надежду на восстановление дипотношений

30 сентября, 10:23
Предложение властей Грузии примириться с Абхазией и Южной Осетией — это продолжение курса партии «Грузинская мечта». Обложка © Shutterstock/FOTODOM/EvaL Miko

Предложение властей Грузии примириться с Абхазией и Южной Осетией — это продолжение курса партии «Грузинская мечта». Обложка © Shutterstock/FOTODOM/EvaL Miko

Предложение властей Грузии примириться с Абхазией и Южной Осетией — это продолжение курса партии «Грузинская мечта» на нормализацию отношений с Москвой и избежание вовлечения в конфликт России и Запада. Об этом в беседе с Life.ru политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Я предпочёл бы не высказывать слишком больших восторгов, потому что в риторике лидеров «Грузинской мечты» пока не прозвучало прямого признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии, и, соответственно, полного отказа от форсирования присоединения. Но, тот факт, что они ранее признали преступный характер агрессии 2008 года, а теперь выражают готовность вроде как к диалогу – безусловно позитивный сигнал», — отметил эксперт.

Он призвал не спешить с излишним оптимизмом, но признал, что эти позитивные моменты в политике Тбилиси дают надежду, если не на налаживание, то хотя бы на нормализацию взаимодействия и восстановление дипотношений.

Мэр Тбилиси: Грузия позитивно оценивает слова Лаврова о Южной Осетии и Абхазии
Мэр Тбилиси: Грузия позитивно оценивает слова Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь в примирении Грузии с Южной Осетией и Абхазией. Позднее власти Грузии позитивно оценили эти слова Лаврова и призвали РФ перейти к действенным шагам по примирению сторон.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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