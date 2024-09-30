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30 сентября, 10:01

В Кремле не стали комментировать триумф противников санкций на выборах в Австрии

Песков: Парламентские выборы в Австрии являются внутренним делом страны

Кремль не будет комментировать парламентские выборы в Австрии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это — дело жителей страны.

«Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей, поэтому здесь нам нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.

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Недавно «Австрийская партия свободы», выступающая против антироссийских санкций, одержала победу на парламентских выборах, получив 28,8% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. «Пивная партия», впервые принявшая участие в голосовании, набрала 2,1% голосов и не прошла в следующий тур.

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Life.ru

Николай Рюмин
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