Песков: Бомбёжки жилых массивов в Ливане ведут к гуманитарной катастрофе

Малоизбирательные бомбёжки жилых массивов в Ливане могут привести к настоящей гуманитарной катастрофе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие малоизбирательные бомбёжки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Это неизбежно повлечёт уже гуманитарную катастрофу, такую же, как мы наблюдаем в Газе», — сказал он.