Песков: Бомбёжки жилых массивов в Ливане ведут к гуманитарной катастрофе
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Малоизбирательные бомбёжки жилых массивов в Ливане могут привести к настоящей гуманитарной катастрофе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такие малоизбирательные бомбёжки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Это неизбежно повлечёт уже гуманитарную катастрофу, такую же, как мы наблюдаем в Газе», — сказал он.
Напомним, накануне стало известно, что при массированной атаке Израиля погиб глава «Хезболлы» Хасан Насралла. Как сообщил подполковник ЦАХАЛ Петер Лернер, руководителя шиитского движения убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. С момента начала военной эскалации число погибших в Ливане достигло 1,6 тысячи. Около миллиона человек покинули страну, спасаясь от ракет.