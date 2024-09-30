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30 сентября, 10:03

Песков: Бомбёжки жилых массивов в Ливане ведут к гуманитарной катастрофе

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Малоизбирательные бомбёжки жилых массивов в Ливане могут привести к настоящей гуманитарной катастрофе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие малоизбирательные бомбёжки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Это неизбежно повлечёт уже гуманитарную катастрофу, такую же, как мы наблюдаем в Газе», — сказал он.

Исход жителей Ливана после ударов Израиля стал самым массовым в истории
Исход жителей Ливана после ударов Израиля стал самым массовым в истории

Напомним, накануне стало известно, что при массированной атаке Израиля погиб глава «Хезболлы» Хасан Насралла. Как сообщил подполковник ЦАХАЛ Петер Лернер, руководителя шиитского движения убили из-за создания значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. С момента начала военной эскалации число погибших в Ливане достигло 1,6 тысячи. Около миллиона человек покинули страну, спасаясь от ракет.

Александр Юнашев
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