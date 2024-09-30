«Хезболла» обещает избрать нового главу и восполнить потери в командовании

Израильские удары не повлияли на внутреннюю структуру ливанской шиитской организации «Хезболла». С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря движения Наим Касем в обращении, транслировавшемся на телеканале Al Manar.

«Мы держим ситуацию под контролем и продолжаем осуществлять руководство. При первой возможности мы изберём нового генерального секретаря и восполним потери в военном командовании», — отметил Касем.