«Хезболла» обещает избрать нового главу и восполнить потери в командовании
Израильские удары не повлияли на внутреннюю структуру ливанской шиитской организации «Хезболла». С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря движения Наим Касем в обращении, транслировавшемся на телеканале Al Manar.
«Мы держим ситуацию под контролем и продолжаем осуществлять руководство. При первой возможности мы изберём нового генерального секретаря и восполним потери в военном командовании», — отметил Касем.
Помимо того, он опроверг данные, согласно которым вместе с генсеком Хасаном Насраллой погибли 20 командиров «Хезболлы». Заместитель отметил лишь четыре имени погибших.
Напомним, недавно сообщили, что при ударе Израиля погиб глава «Хезболлы» Хасан Насралла. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, руководителя шиитского движения убили из-за аккумулирования значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. С момента начала боевой атаки число погибших в Ливане достигло 1,6 тысячи.
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