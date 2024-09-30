Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 10:21

«Хезболла» обещает избрать нового главу и восполнить потери в командовании

Израильские удары не повлияли на внутреннюю структуру ливанской шиитской организации «Хезболла». С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря движения Наим Касем в обращении, транслировавшемся на телеканале Al Manar.

«Мы держим ситуацию под контролем и продолжаем осуществлять руководство. При первой возможности мы изберём нового генерального секретаря и восполним потери в военном командовании», — отметил Касем.

Помимо того, он опроверг данные, согласно которым вместе с генсеком Хасаном Насраллой погибли 20 командиров «Хезболлы». Заместитель отметил лишь четыре имени погибших.

Израиль объявил о завершении мощной волны ударов по объектам «Хезболлы»
Израиль объявил о завершении мощной волны ударов по объектам «Хезболлы»

Напомним, недавно сообщили, что при ударе Израиля погиб глава «Хезболлы» Хасан Насралла. По словам подполковника ЦАХАЛ Петера Лернера, руководителя шиитского движения убили из-за аккумулирования значительного арсенала оружия, включающего 200 тысяч ракет и дронов, что угрожало безопасности Израиля. С момента начала боевой атаки число погибших в Ливане достигло 1,6 тысячи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mohammad kassir

Николай Рюмин
  • Новости
  • Израиль
  • Ливан
  • хезболла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров