Эксперты оценили идею передавать родителям пенсионные баллы: кому поможет и есть ли подвох Социолог Латов увидел подвох в идее передавать родителям свои пенсионные баллы 30 сентября, 13:02 Для получения пенсии по старости необходимо иметь минимум 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Обложка © Life.ru

Сейчас для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. При этом в Госдуме выступили с инициативой разрешить россиянам передавать родителям свои баллы ради увеличения выплат. Life.ru попросил экспертов оценить эту инициативу.

Плюсы данного предложения заключаются в том, что законопроект решает проблему тех родителей, у которых в силу каких-либо причин (особенно когда решался вопрос по изменению пенсионного возраста, баллов) возникла проблема. Вполне возможно, что таким людям нужно этот вопрос решать следующим образом: либо дорабатывать стаж, что не всегда удаётся, либо покупать этот дополнительный стаж, на что может не быть ресурсов. Хорошо, чтобы молодые люди часть своих уже заработанных прав передавали родителям. Ничего плохо не вижу в законопроекте, он требует обсуждения. Я бы поддержал его. Валерий Рязанский Председатель Союза пенсионеров России

А вот главный научный сотрудник Института социологии РАН, доцент, доктор социологических наук Юрий Латов увидел в законопроекте подвох. Он заключается в том, что гражданин навсегда потеряет переданные родителям баллы, а в будущем они могут понадобиться и ему самому.

«Может получиться так, что, граждане, оказав поддержку родителям, потом, через несколько лет, сами не в самом хорошем положении окажутся. Далеко не у всех родителей дети уже имеют возможность передать свои баллы... И самое главное, зачем такие странные трудности? Не проще ли передавать родителям не свои баллы, а свои деньги? Ведь если гражданин не поддерживает родителя деньгами, он и баллами не поддержит», — говорит эксперт.

К тому же Латов считает, что чтобы не набрать к пенсии 30 баллов, нужно всю жизнь провести в тюрьме или быть домохозяйкой, не проработав ни дня.

Напомним, депутаты разработали законопроект, который даст право детям передавать родителям свои пенсионные баллы. Парламентарии предлагают разрешить передавать не более двух баллов за календарный год: по одному каждому родителю или два балла единственному родителю. Увеличение количества баллов у родителей направлено на повышение их пенсий и уровня жизни.