И хвост, и жабры: Что такое теория Дарвина и почему ему можно дать премию имени себя Работает ли дарвиновская теория возникновения и почему особи, передавшие своим потомкам самые лучшие способности к выживанию, не всегда побеждают в эволюции. 1 октября, 11:05 Есть несколько версий, кто от кого произошёл. Дарвин считал, что человек от обезьяны. Обложка коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / Racool_studio, © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

В чём суть теории Дарвина

Суть эволюционной теории Дарвина заключается в следующем: происхождение всех видов на Земле — результат эволюции. Эволюция обусловлена естественным отбором, когда случайные изменения у отдельных особей внутри одной популяции приводят к тому, что они оказываются более приспособленными к внешней среде и дают больше потомства, конкурируя не только с другими видами, но и с особями своего вида. Таким образом, главным условием эволюции становится постоянная конкуренция за ресурсы и возможность появления новых признаков, которая передаётся потомству.

Основные положения теории Дарвина

Основных положений теории Дарвина пять:

1. Это наследственная изменчивость — случайно появляющиеся изменения, которые передаются по наследству. Дарвин ещё не знал о генах, но предполагал, что признаки передаются от родителей к потомкам с помощью каких-то скрытых механизмов. Он даже ошибочно предполагал, что особи могут передавать потомству не только врождённые изменения, но и изменения, приобретённые в течение жизни. 2. Это борьба за существование. В природе существует ограниченное количество ресурсов, а размножение многих видов происходит в геометрической прогрессии. Поэтому они вынуждены конкурировать с другими видами и с другими особями своего вида за пищу и за место под солнцем. 3. Это естественный отбор, который возникает благодаря первым двум положениям теории Дарвина. Более «успешные» особи, имеющие какие-то особые признаки и больше приспособленные к жизни в определённых условиях, имеют больше шансов оставить многочисленное и плодовитое потомство. Менее приспособленные часто не доживают до этого момента либо дают более слабое потомство. 4. Это изоляция. Ещё одним условием для возникновения новых видов Дарвин считал изоляцию животных. Это позволяло новым признакам закрепиться и распространиться в популяции. Так, по мнению Дарвина, и возникали новые виды. 5. Это половой отбор, который, по мнению учёного, играл важную роль в передаче признаков потомству. Самки и самцы отдают предпочтение более сильным и «успешным» особям, закрепляя таким образом в своём потомстве благоприятные признаки. Половой отбор, по Дарвину, бывает трёх видов. Когда выбирают самки, когда выбирают самцы и когда выбор происходит обоюдно.

Одним из доказательств теории Дарвина считают схожесть строения разных видов. Фото © Wikipedia / TimVickers at English Wikipedia

Как появилась эволюционная теория Дарвина

Чарлз Дарвин. Фотография 1879 года. Фото © Wikipedia / Elliott & Fry

Впервые натуралист Чарлз Роберт Дарвин озвучил свою теорию в очерке об эволюции, которую написал в 1839 году после путешествия на корабле «Бигль» к Галапагосским островам, которые были знамениты своими животными-эндемиками, каких не было больше нигде в мире. На теорию изменчивости видов Дарвина натолкнули наблюдения за галапагосскими вьюрками. Натуралист обратил внимание, что на каждом из островов вьюрки имеют свою форму клюва. Там, где им требовалось добывать насекомых, клюв был более длинными и острым. Там, где вьюрки питались зеленью, — клюв был более широким. Так было удобнее отщипывать кусочки съедобных листьев. А на острове, где основной пищей птиц были орехи, клювы у вьюрков были толстыми и крепкими — ими они раскалывали скорлупу. После наблюдения за ними Дарвин и сформулировал основные положения теории изменчивости видов.

На Галапагосских островах Дарвин изучал вьюрков. Рисунок © Wikipedia / автор Джон Гулд

Вернувшись домой, Дарвин изучал членистоногих, наблюдал за домашними животными. В 1859 году он опубликовал труд «О происхождении видов с помощью естественного отбора или о сохранении благоприятных рас в борьбе за жизнь». В 1868 году выпустил книгу «Изменение животных и растений в домашнем состоянии». И в 1971 году опубликовал труд «Происхождение человека и половой отбор», в котором изложил своё предположение о происхождении человека разумного (Homo sapiens) от приматов.

Значение теории Дарвина

Значение теории происхождения видов Чарлза Дарвина в том, что она впервые обратила внимание на изменчивость видов, которая возникает при изменении условий жизни, и ввела в науку понятия наследственной изменчивости, естественного и полового отбора. Однако теория Дарвина не сумела объяснить возникновение жизни на Земле.

Увы, в Европе для христианства теория Дарвина сыграла разрушающую роль. Недаром она так понравилась апологету коммунизма и материализма Карлу Марксу, который даже пытался посвятить Дарвину свой труд «Капитал». И хотя материалисты упорно твердят, что Даврин был атеистом, на самом деле он был верующим человеком. Правда, в разные годы жизни придерживался разных религиозных направлений — был католиком, деистом и агностиком.

Но когда к нему однажды обратился студент с вопросом, верит ли Дарвин в Бога, то получил следующий ответ: «Нельзя себе представить возникновение этой красивой и дивной вселенной с населяющими её сознательными существами как результат простой случайности — этот факт является для меня главным доказательством в пользу допущения существования Бога».

Доказательства теории Дарвина

В природе конкурируют не только виды, но и отдельные особи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nwdph

Доказательств теории Дарвина существует множество. Это развитие эмбриона, в том числе и человеческого, которое, по мнению материалистов, повторяет развитие всего живого на планете. На определённых этапах развития у эмбриона появляются, а затем исчезают «хвост» и жабры. Кроме того, дарвинисты считают, что эмбрионы земноводных, рыб и позвоночных схожи между собой.

Это атавизмы, которые бывают у людей и животных. Например, чрезмерное оволосение тела, рудиментарный хвост или множество сосков у человека либо задние конечности у китов и змей.

Это рудименты, которые есть у различных видов: например, спрятанные под кожей глаза у слепых рыб, обитающих в подземных водоёмах.

Схожесть строения разных видов.

Данные палеонтологии. В советское время как аргумент в пользу теории Дарвина приводили отпечаток археоптерикса — ящера, имеющего крылья и способного одновременно лазать по деревьям.

Генетика.

Почему в теорию Дарвина не верят

Говорить, что в теорию Дарвина «не верят», — преувеличение. Даже креационисты (люди, верящие в сотворение мира Богом) не отрицают изменчивости видов. Это невозможно отрицать, стоит только посмотреть на разные породы собак. Часть креационистов считает, что эволюция коснулась только низших видов животных. Так, например, возникли иксодовые клещи и другие паразиты, живущие за счёт других. По сути говоря, это следствие грехопадения человека и проникновения в этот мир греха и смерти. Кстати, сам Дарвин, предположительно, умер от паразитов, которых подцепил в путешествии. Он болел из-за них много лет и в итоге скончался.

Теорию Дарвина отрицают креационисты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / artin1

Сотворённые же Богом виды остаются неизменными: и гончая, и такса — собаки. «И сотвори Бог киты великия, и всяку душу животных гадов, яже изведоша воды по родом их, и всяку птицу пернату по роду». (Быт. 1:21) «...сотвори Бог звери земли по роду, и скоты по роду их, и вся гады земли по роду их». (Быт. 1:25)

Сам Дарвин понимал, что его теория происхождения видов имеет недостатки. Он признавал это в книге «Затруднения, встречаемые в теории». Самым большим аргументом против теории Дарвина скептики считают сложнейшее строение одной-единственной клетки, возникновение которой из «эволюционного бульона» невозможно без причины — воли Творца.

Теории Дарвина противоречит и тот факт, что у человека 46 хромосом, тогда как у всех высших приматов, от которых он якобы произошёл, — 48 хромосом. Множество палеонтологических доказательств теории Дарвина были сфальсифицированы, а те, что были признаны настоящими, — единичны. Их слишком мало. Нельзя научно обосновывать происхождение всего живого на Земле, имея лишь несколько костей древних существ. Нет никаких строго научных доказательств того, что один вид порождает другой вид. Не наблюдается такого процесса и последние 160 лет.

Доказательства схожести развития эмбрионов сфальсифицированы. Стилизованные изображения эмбрионов были нарисованы некогда художником Эрнстом Геккелем и кочуют из книги в книгу. «Жабры» на них — это всего лишь фарингеальные складки, то есть образования, из которых позже развиваются различные органы. Наконец, в теории эволюции Дарвина совершенно нет места альтруизму, эмоциям и религии. Зато на основе учения Дарвина возникли теории расового превосходства и наука евгеника, цель которой — искусственное выведение сверхлюдей. Поэтому всё чаще звучат требования запретить преподавание учения Дарвина в школе.

Верхний ряд: «стилизованные» изображения эмбрионов на «хвостовой» стадии, выполненные Эрнстом Геккелем. Нижний ряд: фотографии эмбрионов, взятые из работ Ричардсона (Richardson et al., 1997). Фото © Azbyka.ru.

Современная теория Дарвина

Материалистам теория Дарвина настолько пришлась по душе, что за последние 160 лет её дополнили и подкрепили генетикой. Вот основные положения СТД — современной теории Дарвина: материалом для эволюции служат мелкие случайные мутации;

единственным фактором эволюции является естественный отбор;

наименьшая эволюционирующая единица эволюции — популяция, а не особь;

эволюция носит дивергентный характер, то есть один таксон (группа особей) может стать предком нескольких дочерних таксонов, но каждый вид имеет единственный предковый тип;

эволюция носит постепенный и длительный характер;

вид состоит из множества соподчинённых, морфологически, физиологически и генетически отличных подвидов и популяций, способных скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство;

обмен генами возможен лишь внутри вида. Вид — это генетически целостная и замкнутая система. Исключения составляют формы бесполового процесса.

макроэволюция идёт путём микроэволюции.

Этого достаточно, что осветить на экзамене современную теорию Дарвина, но недостаточно, чтобы понять всё богатство и сложность мира.

Авторы Майя Новик