«Замучили»: Мама звезды нулевых Саши Project отреагировала на сообщения о госпитализации дочки

Мать певицы Саши Project (настоящее имя — Александра Гинзбург) опровергла информацию о том, что её дочь попала в больницу после попытки свести счёты с жизнью. Об этом Маргарита Кабунина заявила в беседе с 360.ru.

«Отстаньте вообще от нашей семьи. Я не знаю, кто это запустил. Уже замучили. С ней всё в порядке», — сказала мать певицы.