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30 сентября, 14:24

«Замучили»: Мама звезды нулевых Саши Project отреагировала на сообщения о госпитализации дочки

Мама певицы Саши Project Кабунина опровергла сообщения о госпитализации дочери

Певица Саша Project. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha___project

Певица Саша Project. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha___project

Мать певицы Саши Project (настоящее имя — Александра Гинзбург) опровергла информацию о том, что её дочь попала в больницу после попытки свести счёты с жизнью. Об этом Маргарита Кабунина заявила в беседе с 360.ru.

«Отстаньте вообще от нашей семьи. Я не знаю, кто это запустил. Уже замучили. С ней всё в порядке», — сказала мать певицы.

Ранее Life.ru писал, что звезда нулевых Саша Project пыталась покончить с собой в Москве. Сообщалось, что певицу 29 сентября увезли на скорой из квартиры на Севастопольском проспекте, она была в коме. Позднее стало известно, что исполнительницу перевели из реанимации в отделение.

Певец Вячеслав Добрынин госпитализирован в Москве в тяжёлом состоянии
Певец Вячеслав Добрынин госпитализирован в Москве в тяжёлом состоянии
Дарья Нарыкова
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