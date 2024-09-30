«Замучили»: Мама звезды нулевых Саши Project отреагировала на сообщения о госпитализации дочки
Мама певицы Саши Project Кабунина опровергла сообщения о госпитализации дочери
Певица Саша Project. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha___project
Мать певицы Саши Project (настоящее имя — Александра Гинзбург) опровергла информацию о том, что её дочь попала в больницу после попытки свести счёты с жизнью. Об этом Маргарита Кабунина заявила в беседе с 360.ru.
«Отстаньте вообще от нашей семьи. Я не знаю, кто это запустил. Уже замучили. С ней всё в порядке», — сказала мать певицы.
Ранее Life.ru писал, что звезда нулевых Саша Project пыталась покончить с собой в Москве. Сообщалось, что певицу 29 сентября увезли на скорой из квартиры на Севастопольском проспекте, она была в коме. Позднее стало известно, что исполнительницу перевели из реанимации в отделение.