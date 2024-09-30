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Регион
30 сентября, 16:06

Военкор Сладков: Жители Донбасса выстрадали решение о воссоединении с Россией

Жители Донбасса и других освобождённых территорий выстрадали решение о воссоединении с Россией. Об этом в беседе с Life.ru заявил военкор ВГТРК Александр Сладков. Сегодня он пришёл на праздничный концерт, который состоится на Красной площади в Москве.

Военкор Сладков прокомментировал годовщину воссоединения новых регионов с Россией. Видео © Life.ru

«Если донбасские с нами, то и мы должны быть с ними. Они же шли всё это время к этому событию. Это для них был важный для сохранения жизни день. Они выстрадали его. <...> Эти люди с рождения были воспитаны, что они часть России. И мы об этом не должны забывать», — поделился Сладков.

По словам военкора, День воссоединения новых регионов с РФ — это дань уважения той позиции, которую отстояли жители Донбасса и Новороссии.

А ранее шахматист Сергей Карякин пояснил, почему считает День воссоединения новых регионов с РФ особенным праздником. Он призвал россиян по мере сил поддерживать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках референдумов Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. Сегодня отмечается вторая годовщина тех событий.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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