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30 сентября, 16:37

Надежда Бабкина через Life.ru обратилась к россиянам в День воссоединения

Народная артистка РФ Надежда Бабкина назвала 30 сентября, День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, одним из самых важных новых праздников, который украсил наш календарь. Через редакцию Life.ru она тепло поздравила россиян с этим знаменательным днём.

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Для меня, и для миллионов моих сограждан, День воссоединения — не рядовое событие, а настоящее свершение, к которому мы шли, как заметил наш президент, через годы и испытания. Вообще в слове «воссоединение» есть очень важная основа — единство, единение, которое выступает залогом процветания нашей страны. Мы воссоединились и теперь мы едины. А если едины, то — непобедимы!

Надежда Бабкина.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём воссоединения с новыми регионами. Он поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость и любовь к Отечеству. Многие знаменитости сегодня присоединяются к поздравлениям российского лидера. Среди них популярный блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

Участник СВО из Марий Эл сделал возлюбленной предложение во время концерта на Красной площади
Участник СВО из Марий Эл сделал возлюбленной предложение во время концерта на Красной площади
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Telegram/ Надежда Бабкина

Ольга Годуненко
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