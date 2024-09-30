Надежда Бабкина через Life.ru обратилась к россиянам в День воссоединения
Народная артистка РФ Надежда Бабкина назвала 30 сентября, День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, одним из самых важных новых праздников, который украсил наш календарь. Через редакцию Life.ru она тепло поздравила россиян с этим знаменательным днём.
Для меня, и для миллионов моих сограждан, День воссоединения — не рядовое событие, а настоящее свершение, к которому мы шли, как заметил наш президент, через годы и испытания. Вообще в слове «воссоединение» есть очень важная основа — единство, единение, которое выступает залогом процветания нашей страны. Мы воссоединились и теперь мы едины. А если едины, то — непобедимы!
Надежда Бабкина.
Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём воссоединения с новыми регионами. Он поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость и любовь к Отечеству. Многие знаменитости сегодня присоединяются к поздравлениям российского лидера. Среди них популярный блогер Дмитрий Гоблин Пучков.