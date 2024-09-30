Надежда Бабкина через Life.ru обратилась к россиянам в День воссоединения

Для меня, и для миллионов моих сограждан, День воссоединения — не рядовое событие, а настоящее свершение, к которому мы шли, как заметил наш президент, через годы и испытания. Вообще в слове «воссоединение» есть очень важная основа — единство, единение, которое выступает залогом процветания нашей страны. Мы воссоединились и теперь мы едины. А если едины, то — непобедимы!