Социальные пенсии проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля следующего года социальные пенсии будут проиндексированы. Ожидается прибавка на 14,75%, в результате которой средний размер выплаты составит 15 456 рублей. Об этом следует из пояснительной записки к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

«Индексация социальных пенсий и пенсий по ГПО определена в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год (2025 год - 14,75%, 2026 год - 4,5%, 2027 год - 4%)», — отмечается в тексте.