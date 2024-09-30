Приговор осуждённому на 25 лет за поджоги релейных шкафов бармену вступил в силу

Приговор бармену из Подмосковья Владимиру Малине, осуждённому на 25 лет лишения свободы за поджог релейного шкафа и другие преступления , вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Как писал Life.ru, Малину задержали летом 2023 года по делу о поджоге релейного шкафа. Сначала ему вменяли только диверсию, но впоследствии обвинение дополнилось статьей о госизмене и еще двумя эпизодами диверсии. Сам бармен пытался убедить следователей в том, что совершил преступление по собственному желанию и якобы не имеет кураторов. Однако его телефон выдал правду. В мае его приговорили к 25 годам лишения свободы. При этом прокуратура запрашивала для мужчины 28 лет.