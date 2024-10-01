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30 сентября, 22:22

На Украине будут судить генерала, прозевавшего прорыв ВС РФ из-за пьянки

Киевский суд постановил возбудить дело против генерала Содоля

Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Обложка © wikipedia / Міністерство оборони України

Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Обложка © wikipedia / Міністерство оборони України

Киевский апелляционный суд постановил, что Государственное бюро расследований (ГБР) должно возбудить уголовное дело о халатности против бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Решение было принято по заявлению начальника штаба полка «Азов»* Богдана Кротевича, о чём он сообщил в своих соцсетях.

«Сегодня впервые выступал перед судом. <...> Когда мне предоставили слово, я отметил, что хочу увидеть справедливость. По состоянию на сегодняшний день расследования ведут в отношении почти всех командиров бригад, однако некоторое военное руководство чувствует безнаказанность за свои действия», — отметил Кротевич.

Уголовное дело будет инициировано по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса Украины, касающейся халатного отношения к военной службе, повлекшего тяжкие последствия. Максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.

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Ранее Кротевич обратился в ГБР с просьбой проверить действия бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля на Харьковском направлении. Он обвинил генерала в гибели тысяч военнослужащих. Незадолго до этого Содоля сняли с должности. Как заявляла депутат Рады Марьяна Безуглая, во время пропущенного прорыва на Торецк он якобы «пьянствовал в одесском ресторане».

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Анатолий Цейко
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