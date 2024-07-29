В Раде требуют уволить главкома ВСУ и создать новое войско: "Иначе умрём!"

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* высказал уверенность, что главком ВСУ Александр Сырский должен быть снят с должности, а экс-командующего Объединёнными силами армии Украины Юрия Содоля пора привлечь к уголовной ответственности. Об этом нардеп написал в своём телеграм-канале.

"Нам нужны новые лица. Новое войско. Если мы не изменимся — умрём. Сырский должен уйти. Содоль должен быть за решёткой", — говорится в тексте.

При этом Гончаренко* предложил посмотреть на проблемы в командовании ВСУ под широким углов. В частности, он напомнил, что Сырский напрямую подчиняется верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который его назначил. А значит, по мнению депутата, вина главы киевского режима очевидна, тем более что политик "продолжает потакать этой касте генералов в армии".