В Раде требуют уволить главкома ВСУ и создать новое войско: "Иначе умрём!"
Депутат Рады Гончаренко* призвал отправить в отставку главкома ВСУ Сырского
Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* высказал уверенность, что главком ВСУ Александр Сырский должен быть снят с должности, а экс-командующего Объединёнными силами армии Украины Юрия Содоля пора привлечь к уголовной ответственности. Об этом нардеп написал в своём телеграм-канале.
"Нам нужны новые лица. Новое войско. Если мы не изменимся — умрём. Сырский должен уйти. Содоль должен быть за решёткой", — говорится в тексте.
При этом Гончаренко* предложил посмотреть на проблемы в командовании ВСУ под широким углов. В частности, он напомнил, что Сырский напрямую подчиняется верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который его назначил. А значит, по мнению депутата, вина главы киевского режима очевидна, тем более что политик "продолжает потакать этой касте генералов в армии".
Напомним, ранее Владимир Зеленский уволил с поста командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, так как тот "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка в ДНР. На должности военный успел продержаться всего четыре месяца. Теперь место Содоля занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. Жесточайшей критике из-за прорыва Российской армии в районе Торецка подвергли и главкома ВСУ Сырского. Также Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проверит действия Содоля на Харьковском направлении.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.