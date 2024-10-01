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30 сентября, 23:44

Базу с американскими военными в Багдаде атаковали ракетами

В Багдаде подверглась ракетному удару база международной коалиции с силами США

Расположенная рядом с аэропортом Багдада база международной коалиции, где размещены американские силы, подверглась удару. По данным иракского информационного портала Shafaq News, она была атакована ракетами.

Согласно источнику в местных силовых структурах, в сторону базы было выпущено два снаряда. Один из них упал вблизи военного объекта, а второй — рядом со взлётно-посадочной полосой аэропорта.

На данный момент информация о материальном ущербе отсутствует, ни одна группа не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

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Ранее военную базу США на западе Ирака обстреляли ракетами. В ходе удара несколько американских военных пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Den4is

Анатолий Цейко
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