Базу с американскими военными в Багдаде атаковали ракетами

Расположенная рядом с аэропортом Багдада база международной коалиции, где размещены американские силы, подверглась удару. По данным иракского информационного портала Shafaq News, она была атакована ракетами.

Согласно источнику в местных силовых структурах, в сторону базы было выпущено два снаряда. Один из них упал вблизи военного объекта, а второй — рядом со взлётно-посадочной полосой аэропорта.

На данный момент информация о материальном ущербе отсутствует, ни одна группа не взяла на себя ответственность за этот инцидент.