НАТО с Киевом задумали применить химоружие и на весь мир обвинить в пролитой крови Россию
СВР: Украина и НАТО готовят инсценировку применения химоружия Сирией и РФ
НАТО готовит инсценировку применения химоружия Сирией и РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photogoli4
Спецслужбы нескольких стран Североатлантического альянса совместно с Украиной собираются устроить инсценировку применения сирийскими военнослужащими и российским контингентом в Сирии химического оружия, чтобы вызвать в ООН волну осуждения в сторону Москвы и Дамаска. Об этом гласит сообщение пресс-бюро СВР РФ.
Вашингтон и Лондон, замечая, что Киев из-за успехов ВС РФ всё глубже погружается в пучину приближающейся катастрофы на фронте, предпринимают попытки ослабить авторитет России в странах глобального Юга.
«В ход идут любые подлости и всё чаще — откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке. В числе этих мер — не раз использовавшиеся англосаксами на площадке ООН обвинения Сирии в якобы использовании с молчаливого согласия РФ химического оружия против населения районов, удерживаемых так называемой вооружённой оппозицией», — сообщили в ведомстве.
Сейчас подобную акцию собираются провернуть спецслужбы ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, действующими на севере Сирии, в провинции Идлиб. Идея состоит в том, чтобы инсценировать применение химоружия сирийскими ВС и российским контингентом, а затем объявить об этом на весь мир через ООН и Организацию по запрещению химоружия, развернув целую кампанию против Дамаска и Москвы.
По информации СВР, боевики собираются с беспилотника сбросить боеприпас с хлором во время одной из атак ВС Сирии и ВКС России по позициям тергруппировок в идлибской зоне деэскалации. Наиболее вероятным местом для такой операции в ведомстве считают районы восточнее города Идлиб.
«Постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому гегемону и его союзникам перетянуть на свою сторону страны глобального Юга, большинство из которых по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте», — заключили в ведомстве.
Там добавили, что из-за подобных проделок США и Великобритании лишь увеличится градус недоверия к руководству этих стран.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киев обучает сирийских боевиков из организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* производству дронов, чтобы в дальнейшем открыть против РФ второй фронт в Сирии. Однако в Кремле заявили, что не располагают информацией о подобных действиях украинских властей.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.