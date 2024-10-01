Спецслужбы нескольких стран Североатлантического альянса совместно с Украиной собираются устроить инсценировку применения сирийскими военнослужащими и российским контингентом в Сирии химического оружия, чтобы вызвать в ООН волну осуждения в сторону Москвы и Дамаска. Об этом гласит сообщение пресс-бюро СВР РФ.

Вашингтон и Лондон, замечая, что Киев из-за успехов ВС РФ всё глубже погружается в пучину приближающейся катастрофы на фронте, предпринимают попытки ослабить авторитет России в странах глобального Юга.

«В ход идут любые подлости и всё чаще — откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке. В числе этих мер — не раз использовавшиеся англосаксами на площадке ООН обвинения Сирии в якобы использовании с молчаливого согласия РФ химического оружия против населения районов, удерживаемых так называемой вооружённой оппозицией», — сообщили в ведомстве.

Сейчас подобную акцию собираются провернуть спецслужбы ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, действующими на севере Сирии, в провинции Идлиб. Идея состоит в том, чтобы инсценировать применение химоружия сирийскими ВС и российским контингентом, а затем объявить об этом на весь мир через ООН и Организацию по запрещению химоружия, развернув целую кампанию против Дамаска и Москвы.

По информации СВР, боевики собираются с беспилотника сбросить боеприпас с хлором во время одной из атак ВС Сирии и ВКС России по позициям тергруппировок в идлибской зоне деэскалации. Наиболее вероятным местом для такой операции в ведомстве считают районы восточнее города Идлиб.

«Постановочные химические атаки в Сирии вряд ли помогут американскому гегемону и его союзникам перетянуть на свою сторону страны глобального Юга, большинство из которых по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте», — заключили в ведомстве.

Там добавили, что из-за подобных проделок США и Великобритании лишь увеличится градус недоверия к руководству этих стран.