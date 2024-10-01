В День кофе назван самый полезный способ его приготовления: турка, френч-пресс или всё же кофемашина Врач Кашух: Одна порция эспрессо содержит 30–60 мг кофеина 1 октября, 08:13 1 октября отмечается День кофе. Обложка © freepik.com

1 октября отмечается День кофе. Учёные не один десяток лет изучают воздействие этого напитка на организм. Кофе готовят сотнями различных способов. Какой из них самый полезный, Life.ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Фильтр-кофе

Для этого метода горячую воду пропускают через молотый кофе, который помещают в керамическую, пластиковую или металлическую воронку с фильтром. Это делается вручную или с помощью капельной кофеварки. В таком кофе практически нет калорий, если не добавлять в него сахар, молоко или сливки. В 100 мл фильтр-кофе содержится от 70 до 140 мг кофеина.

Эспрессо

Концентрированный кофейный напиток, который изготавливают в специальной кофейной машине. Для одной порции берут 10–20 г молотого кофе, через него под высоким давлением пропускают воду. Одна порция эспрессо объемом 30–35 мл содержит 30–60 мг кофеина.

Американо

Один из самых распространённых кофейных напитков. Готовится он очень просто: одну или две порции эспрессо смешивают с горячей водой в соотношении 1:2, а для тех, кто любит менее концентрированный напиток, — 1:3. Обычно американо содержит 30–50 мг кофеина на 100 мл напитка и всего 6–9 ккал.

При приготовлении фильтр-кофе, эспрессо и американо кофейный напиток проходит через фильтр. Это позволяет снизить концентрацию дитерпенов — органических веществ, из-за которых в крови повышается уровень «плохого» холестерина, способствующего развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Екатерина Кашух Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог

Френч-пресс

Кофе среднего помола помещают во френч-пресс, полностью заливают горячей водой, дают настояться несколько минут, а затем опускают поршень с фильтром вниз, прижимая частички кофе ко дну. В 100 мл такого напитка содержится около 70 мг кофеина и практически нет калорий.

Восточный кофе (кофе по-турецки)

Этот метод приготовления кофе распространен на Ближнем Востоке, на Кавказе, в странах Северной Африки. Для его приготовления используют специальную ёмкость — джезву (турку). В неё кладут кофе тонкого помола, иногда добавляют сахар, заливают водой и готовят на медленном огне, не давая закипеть. В 100 мл такого кофе содержится 35–65 мг кофеина.

Если человек не злоупотребляет кофе, ведет здоровый образ жизни и у него нет медицинских противопоказаний к употреблению кофеина, то метод приготовления напитка особого влияния на здоровье не окажет. Куда больший вред могут нанести кофейные коктейли, капучино, латте, флэт-уайт и другие кофейные напитки, которые содержат в себе большое количество сахара, молока, сиропов. В них много пустых калорий, которые способствуют увеличению веса и вредят здоровью. Екатерина Кашух Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог

Кстати, в Москве один из самых дешёвых кофе среди мировых столиц. Так, средняя цена за чашку капучино в сердце России составляет порядка 266,4 рубля, при этом в большинстве стран ЕС, а также Индии, Туркменистане и Грузии чек за них будет выше. Самый дорогой кофе пьют в Копенганене — там он стоит около 588 рублей.

Авторы Андрей Горяничев