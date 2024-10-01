В Кремле назвали проект трёхлетнего бюджета тщательно выверенным

Проект нового трёхлетнего федерального бюджета тщательно выверен, поэтому все социальные обязательства не останутся в стороне, страна продолжит развиваться быстрыми темпами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что заложенные на оборонный комплекс средства никак не повлияют на экономику.