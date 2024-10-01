В Кремле назвали проект трёхлетнего бюджета тщательно выверенным
Песков: Проект бюджета тщательно выверен, обязательства будут выполнены
Проект нового трёхлетнего федерального бюджета тщательно выверен, поэтому все социальные обязательства не останутся в стороне, страна продолжит развиваться быстрыми темпами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что заложенные на оборонный комплекс средства никак не повлияют на экономику.
«Это тщательно сбалансированный, выверенный бюджет. Государство сохраняет весь объём социальных обязательств. Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие для нашей страны темпы экономического развития», — отметил представитель Кремля.
Напомним, проект трёхлетнего бюджета на период с 2025 по 2027 год был внесён Правительством РФ на рассмотрение в Госдуму 30 сентября. Данное распоряжение подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Одним из наиболее приоритетных направлений при формировании бюджета стала поддержка беременных женщин и семей с детьми. Кроме того, в Кремле отметили, что в проекте учли достижение целей СВО и выполнение соцобязательств.
Life.ru