МИД РФ: Угрозы со стороны НАТО о блокировке Финского залива не совсем понятны
Планы Финляндии и Эстонии заблокировать движение российских кораблей в Финском заливе в случае опасности не совсем ясны, заявили в МИД РФ. По данным ведомства, международные документы не дают Таллину и Хельсинки права препятствовать судоходству в нейтральных водах.
В министерстве напомнили, что этот вопрос регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Союзники по НАТО могут лишь установить границы своих прилежащих зон в заливе, а остальное им неподвластно.
«Вообще, не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти, но исходим из того, что в данном вопросе они будут строго придерживаться норм международного права», — заявили РИА «Новости» в МИД.
О намерениях Таллина и Хельсинки заблокировать Финский залив стало известно 18 сентября. По мнению Николая Патрушева, тем самым члены НАТО хотят перекрыть пути нашему флоту в регионе. Впрочем, уверены в Госдуме РФ, изоляция России на Балтике Западу не по плечу.
Life.ru