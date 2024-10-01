МИД РФ: Угрозы со стороны НАТО о блокировке Финского залива не совсем понятны

Планы Финляндии и Эстонии заблокировать движение российских кораблей в Финском заливе в случае опасности не совсем ясны, заявили в МИД РФ. По данным ведомства, международные документы не дают Таллину и Хельсинки права препятствовать судоходству в нейтральных водах.

В министерстве напомнили, что этот вопрос регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Союзники по НАТО могут лишь установить границы своих прилежащих зон в заливе, а остальное им неподвластно.