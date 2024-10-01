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Регион
1 октября, 20:15

МИД РФ: Угрозы со стороны НАТО о блокировке Финского залива не совсем понятны

Планы Финляндии и Эстонии заблокировать движение российских кораблей в Финском заливе в случае опасности не совсем ясны, заявили в МИД РФ. По данным ведомства, международные документы не дают Таллину и Хельсинки права препятствовать судоходству в нейтральных водах.

В министерстве напомнили, что этот вопрос регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Союзники по НАТО могут лишь установить границы своих прилежащих зон в заливе, а остальное им неподвластно.

«Вообще, не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти, но исходим из того, что в данном вопросе они будут строго придерживаться норм международного права», — заявили РИА «Новости» в МИД.

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О намерениях Таллина и Хельсинки заблокировать Финский залив стало известно 18 сентября. По мнению Николая Патрушева, тем самым члены НАТО хотят перекрыть пути нашему флоту в регионе. Впрочем, уверены в Госдуме РФ, изоляция России на Балтике Западу не по плечу.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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