Журналистка Александра Баязитова подала Путину прошение о помиловании
Журналистка Александра Баязитова. Фото © Life.ru
Журналистка Александра Баязитова, отбывающая срок в колонии общего режима за вымогательство, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. Об этом сообщает сайт МК.ru.
По сведениям издания, Баязитову этапировали во Владимир из московского СИЗО № 6 двумя неделями ранее. Неделю она провела в СИЗО 1 Владимира, потом её доставили в ИК №1. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва сообщила, что заключённой сразу же должны были выдать форму, но ей не смогли такую найти. Сама журналистка переживает, поскольку за отсутствие форменной одежды предполагается взыскание, а это может плохо отразится на УДО.
Напомним, что журналистка Александра Баязитова была задержана летом 2022 года по обвинению в вымогательстве средств у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Также по делу обвиняемой проходит медиатехнолог Ольга Архарова. Баязитову отправили в СИЗО, несмотря на её серьёзные проблемы со здоровьем. В ноябре 2023 года её приговорили к пяти годам колонии общего режима, а Архарову — к 4,5 года. Свою вину она не признала. Позже Ушаков попросил суд смягчить наказание для Архаровой и Баязитовой, заменив реальный срок на условный.