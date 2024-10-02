Журналистка Александра Баязитова подала Путину прошение о помиловании

Журналистка Александра Баязитова, отбывающая срок в колонии общего режима за вымогательство, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о помиловании. Об этом сообщает сайт МК.ru.

По сведениям издания, Баязитову этапировали во Владимир из московского СИЗО № 6 двумя неделями ранее. Неделю она провела в СИЗО 1 Владимира, потом её доставили в ИК №1. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва сообщила, что заключённой сразу же должны были выдать форму, но ей не смогли такую найти. Сама журналистка переживает, поскольку за отсутствие форменной одежды предполагается взыскание, а это может плохо отразится на УДО.