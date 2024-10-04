Бывший солист «Бутырки» угодил в больницу из-за проблем с сердцем
SHOT: Экс-солист «Бутырки» Ждамиров попал в больницу из-за проблем с сердцем
Бывший солист «Бутырки» Владимир Ждамиров. Обложка © VK / Владимир Ждамиров • Шансон
В больницу из-за проблем с сердцем попал бывший солист «Бутырки» Владимир Ждамиров. После перенесённого инфаркта шансонье пожаловался на сильные боли в груди, сообщает SHOT.
Исполнитель обратился в одну из государственных клиник Москвы. 66-летний Ждамиров пожаловался на острую боль в области сердца и сильную одышку. Музыканта обследовали. Кардиологи назначили ему строгую диету и полностью запретили пить алкоголь. Препараты легенде российского шансона выписали по льготному рецепту.
Экс-солист Владимир Ждамиров проработал в составе группы «Бутырка» 13 лет. На данный момент он занимается сольной карьерой. Проблемы со здоровьем у шансонье начались после перенесённого инфаркта в 2021 году.
Ранее актёра Василия Ливанова госпитализировали в столичную клинику с подозрением на инсульт. Супруга артиста уже рассказала, что на данный момент муж чувствует себя хорошо. Пока он остается в медицинском учреждении на различных обследованиях.