Бывший солист «Бутырки» угодил в больницу из-за проблем с сердцем

В больницу из-за проблем с сердцем попал бывший солист «Бутырки» Владимир Ждамиров. После перенесённого инфаркта шансонье пожаловался на сильные боли в груди, сообщает SHOT.

Исполнитель обратился в одну из государственных клиник Москвы. 66-летний Ждамиров пожаловался на острую боль в области сердца и сильную одышку. Музыканта обследовали. Кардиологи назначили ему строгую диету и полностью запретили пить алкоголь. Препараты легенде российского шансона выписали по льготному рецепту.

Экс-солист Владимир Ждамиров проработал в составе группы «Бутырка» 13 лет. На данный момент он занимается сольной карьерой. Проблемы со здоровьем у шансонье начались после перенесённого инфаркта в 2021 году.