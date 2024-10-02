Видео с иранскими ракетами над Израилем сняли с пассажирского самолёта

Пилот авиакомпании British Airways, выполнявший рейс в Дубай, снял на видео летящие ракеты в момент массированного удара Ирана по территории Израиля. На кадрах видно, как над землёй взмывает вереница оранжевых огней. Сосчитать количество ракет трудно, но их явно несколько десятков.