Видео с иранскими ракетами над Израилем сняли с пассажирского самолёта
Вид с самолёта на иранские ракеты над Израилем. Кадр из видео © New York Post
Пилот авиакомпании British Airways, выполнявший рейс в Дубай, снял на видео летящие ракеты в момент массированного удара Ирана по территории Израиля. На кадрах видно, как над землёй взмывает вереница оранжевых огней. Сосчитать количество ракет трудно, но их явно несколько десятков.
Напомним, что вечером 1 октября военные объекты Армии обороны Израиля были атакованы со стороны Ирана множеством ракет вечером. СМИ также сообщали о взрывах на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», в районах скопления бронемашин и радаров систем ПВО. Также фрагменты ракет упали в Иордании и Палестине. По данным Ирана, 90% ракет достигли целей.