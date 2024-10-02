Песков не подтвердил, что Путин обсуждал с Цивилёвым «огосударствление» ТЭК 2 октября, 09:49 ТЭК. Обложка © freepik / kotkoa

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что накануне российский лидер Владимир Путин якобы обсуждал с главой Минэнерго Сергеем Цивилёвым некое «огосударствление» топливно-энергетического комплекса страны.

«Нет, я не могу это подтвердить. Мне нечего сказать на этот счёт», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилёв заявил, что в рамках подготовки к летнему периоду власти запланировали обновление энергетической системы России. На состоявшейся встрече с президентом РФ Владимиром Путиным было условлено, что энергоинфраструктуру южных регионов страны начнут готовить к турсезону уже сейчас, так как этим летом наблюдались неоднократные сбои.

Авторы Татьяна Миссуми