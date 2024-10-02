В Госдуме объяснили, как бежавшие из РФ, а теперь и из Израиля артисты могут искупить вину

В Госдуме назвали беженцами и пилигримами уехавших из России артистов Максима Галкина*, Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича* и прочих знаменитостей, которые теперь в спешке покидают Израиль. Такую характеристику опальным селебрити дал депутат Олег Нилов в беседе с Life.ru.

Депутаты ГД Михаил Делягин и Олег Нилов о бежавших из Израиля российских артистах. Видео © Life.ru

По мнению Нилова, у уехавших артистов нет Родины, только имена, но и их вскоре забудут. Тем не менее способ искупить свои ошибки у них есть — это можно сделать на фронте или в госпиталях.

Пилигримы. Без Родины. Пока с именем, но через какое-то время и без имени. <...> Сегодня есть возможность у всех преступивших закон доказать через деятельное раскаяние признание своих ошибок. Не на словах, а на деле. Служба по контракту, служба в госпиталях, на передовой. И пока я не увижу от многочисленных «звёзд», которые здесь пока «ждунами» прикинулись и продолжают весёлые песенки петь, пока я не увижу деятельного раскаяния, я не могу их считать достойными гражданами нашей страны. Время всех рассудит. Олег Нилов депутат Госдумы

Депутат Михаил Делягин отметил, что после начала СВО стало ясно, кто из артистов занимался искусством, а кто «чёсом» ради заработка. Такие люди, считает он, не имеют Родины, им хорошо там, где хорошо их деньгам. Из Израиля они могут бежать в Новую Зеландию — разницы нет, ведь они уже и так беженцы. А то, что они выдавали за искусство, пока работали в России, оказалось намного ближе к грабежу своей аудитории.

«То есть они понимали, что это не столько искусство, сколько грабёж. А когда вы у кого-то воруете деньги, вы его ненавидите. Это неважно: он вас может любить — вы его ненавидите», — резюмировал Делягин.

Напомним, что российские артисты, в частности Максим Галкин*, Руслан Белый* и Михаил Шац*, уехали из Израиля на фоне боевых действий в Ливане и масштабных ракетных обстрелов Ирана. Если говорить о Галкине*, то он со своей супругой Аллой Пугачёвой планирует переезд в Европу, а оттуда в Штаты, где проживает дочь Примадонны Кристина Орбакайте. К слову, в США очутился и Андрей Макаревич*. Теперь музыкант проводит там винные вечера, а его концерт в Тель-Авиве, запланированный на 6 октября, оказался под большим вопросом.